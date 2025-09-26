PCE打敗川普「萬萬稅」 美股、台指期夜盤先漲再說

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
晚間8點30分美國公布的個人消費支出指數（PCE）符合預期中，隨即出現直線拉升走勢，在晚間9點左右，夜盤指數在25,700點、約上漲40點附近遊走。示意圖。記者葉信菉／攝影
台指期夜盤26日開盤後，雖美國總統川普再喊「萬萬稅」，美股電子盤漲跌不一中，以25,650點、下跌5點開出，雖一度上衝至25,710點、上漲50點，但又下殺至25,556點後，隨晚間8點30分美國公布的個人消費支出指數（PCE）符合預期中，隨即出現直線拉升走勢，在晚間9點左右，夜盤指數在25,700點、約上漲40點附近遊走。

雖川普宣布自10月1日起對品牌或專利藥品徵100%關稅，同時，商務部對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查，且有意推出晶片強制令，若在美國產量的晶片數量需與客戶自其海外廠進口的數量維持1:1的比例，若無法達標、將課徵關稅下，一度引發美股電子盤與台指期夜盤走勢震盪，不過在最新8月核心PCE 物價指數年增2.9%、維持上月水準，符合市場預期，彰顯消費韌性中，美股電子盤拉升，美元指數、美債殖利率下跌，也進一步帶動台指期走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,310元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.3%，半導體期上漲0.2%，中型100期貨指數上漲0.1%。

台股26日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌443點，收25,580點，其中，外資現貨賣超251.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,340口至25,119口；投信賣超54億元，自營商賣超45.2億元，三大法合計賣超351.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，26日台股開低走低、收長黑K棒，失守5、10日短期均線，日KD指標高檔交叉向下後持續修正，短多架構遭到破壞，下檔觀察9月中旬整理平台下緣25,174點支撐，中多架構維繫與否，則是觀察6月以來回檔皆能力守的20日均線支撐。

