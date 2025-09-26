10月電子期金融期齊跌

快訊

中央社／ 台北26日電

台北股市今天下跌443.53點，收25580.32點。10月電子期收1494.2點，下跌33.25點，正價差3.8點；10月金融期收2202.6點，下跌4.6點，正價差2.77點。

10月電子期以1494.2點作收，下跌33.25點，成交579口。11月電子期以1492.1點作收，下跌36.1點，成交口。

電子現貨以1490.4點作收，下跌30.44點；10月電子期貨與現貨相較，正價差3.8點。

10月金融期以2202.6點作收，下跌4.6點，成交264口。

金融現貨以2199.83點作收，下跌3.93點；10月金融期貨與現貨相較，正價差2.77點。實際收盤價以期交所公告為準。

