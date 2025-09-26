回檔修正 台指期下跌426點、終場收在25,669點

國際股市變數增加，加上逢教師節連假，台指期26日開低走低，早盤以25,944點開出，盤中最低一度達25,500點，終場收在25,669點，下跌426點，跌幅1.63%，跌破5日、10日線。

另外，台積電期收1,310元，下跌15元，電子期下跌2.18%，中型100期貨下跌2.67%。

美國股市連續第三天走低，道瓊工業指數25日收盤下跌173.96點，跌幅0.38%，報45,947.32點；標普500指數下跌33.25點，跌幅0.50%，報6,604.72點；那斯達克指數下跌113.16點，跌幅0.50%，報22,384.70點。

台指期淨部位方面，三大法人25日淨多單減少1,327口至726口，其中外資淨空單增加1,862口至21,779口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加252口至2,133口。

法人指出，目前整體盤面上，將出現高檔換股，因此將不利攻高。但年底前仍有機會有高點顯現，主因降息利多因素帶動資金面寬鬆，且整體數據觀察，基本面經濟仍未衰退，目前不宜去預估股市轉向空頭。