快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

聽新聞
0:00 / 0:00

回檔修正 台指期下跌426點、終場收在25,669點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
圖為台股示意圖。中央社
圖為台股示意圖。中央社

國際股市變數增加，加上逢教師節連假，台指期26日開低走低，早盤以25,944點開出，盤中最低一度達25,500點，終場收在25,669點，下跌426點，跌幅1.63%，跌破5日、10日線。

另外，台積電期收1,310元，下跌15元，電子期下跌2.18%，中型100期貨下跌2.67%。

美國股市連續第三天走低，道瓊工業指數25日收盤下跌173.96點，跌幅0.38%，報45,947.32點；標普500指數下跌33.25點，跌幅0.50%，報6,604.72點；那斯達克指數下跌113.16點，跌幅0.50%，報22,384.70點。

台指期淨部位方面，三大法人25日淨多單減少1,327口至726口，其中外資淨空單增加1,862口至21,779口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加252口至2,133口。

法人指出，目前整體盤面上，將出現高檔換股，因此將不利攻高。但年底前仍有機會有高點顯現，主因降息利多因素帶動資金面寬鬆，且整體數據觀察，基本面經濟仍未衰退，目前不宜去預估股市轉向空頭。

台指期 台積電

延伸閱讀

台指期 外資加碼空單

台指期 多頭控盤未變

美股電子盤反彈 台指期夜盤以盤待變

台指期 正價差擴大

相關新聞

10月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌443.53點，收25580.32點。10月電子期收1494.2點，下跌33.25點，正價差3.8點；1...

回檔修正 台指期下跌426點、終場收在25,669點

國際股市變數增加，加上逢教師節連假，台指期26日開低走低，早盤以25,944點開出，盤中最低一度達25,500點，終場收...

期貨商論壇／文曄期 展望正向

全球前三大半導體通路商文曄（3036）受惠AI成長動能持續強勁，帶動資料中心、伺服器等需求暢旺；再加上與日電貿換股結盟效...

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（25）日指數同步回檔修正，現貨指數跌172點，收26,023點；台指期則跌137點至26,097點，正價差達...

期貨商論壇／群聯期 題材豐沛

群聯（8299）9月以來股價漲幅凌厲，主因AI浪潮帶來的記憶體產業的機遇。期貨法人表示，近期隨台股指數創高的過程，群聯出...

友達、群創 權證押寶90天

由於電視面板價格已接近短期底部並蓄勢反彈，激勵面板雙虎昨（25）日股價逆勢強漲，其中群創（3481）盤中一度亮燈漲停、友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。