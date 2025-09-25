台指期26,000點大關保衛戰！暫跌破5日線支撐

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤25日以26,065點開低，截至晚間9點整，台指期夜盤報25,929點、跌166點、跌幅0.6%，示意圖。​圖／本報系資料照片

台指期夜盤25日以26,065點開低，截至晚間9點整，台指期夜盤報25,929點、跌166點、跌幅0.6%；盤初空頭賣壓出籠、最低達25,909點，於平盤附近高檔震盪，多空雙方於26,000點大關交戰，攻防激烈。

截至晚間9點整，由技術面觀察，日K暫連二黑，均線雖仍呈現多頭排列，但目前已跌破5日線支撐；KD指標已於高檔死亡交叉且下彎。不過，趨勢指標MACD柱狀體則續紅，DIF與MACD線同樣位於零軸上方，多頭格局尚未改變。

綜合元富、永豐期貨表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前在記者會上警告，美股估值可能過高，近期美股表現也顯露疲態。台股指數在高檔震盪整理，所幸回檔幅度有限，目前仍站穩各均線之上，多方架構尚未遭到破壞。市場正觀望美國最新核心PCE物價指數公布，若數據高於預期，可能迫使聯準會放慢降息步伐。

台積電（2330）25日雖然回檔，但並未出現大跌，股價仍站在關鍵支撐帶之上，抗跌力道凸顯其在大盤的穩定角色，也透露出市場對半導體族群基本面信心依舊。成交量能相對偏低，反映觀望氣氛，但同時也意味著並未出現恐慌性拋壓。

整體來看，多方結構尚未遭到破壞，只是短線需留意國際股市整理是否延長，以及外資進出動態能否支撐多頭延續攻勢。若美股止跌並回穩，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但若再度走弱，則需防守壓力擴大。

