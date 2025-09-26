期貨商論壇／群聯期 題材豐沛

群聯（8299）9月以來股價漲幅凌厲，主因AI浪潮帶來的記憶體產業的機遇。期貨法人表示，近期隨台股指數創高的過程，群聯出現獲利了結賣壓，是可以預期也健康的修正，目前股價回到5日線附近測試支撐。

AI巨量的資料需求將推升固態硬碟（SSD）出貨，群聯作為控制器龍頭，加上AI整合儲存將成轉機，後續營運成長非常有潛力。

隨著AI發展從過去訓練階段逐步轉向推理階段，AI推理應用過程將推動儲存系統從傳統高容量儲存轉向高輸入／輸出每秒操作（IOPS）與低延遲的快速存取解決方案。記憶體大廠美光日前通知客戶全面暫停DRAM與NAND全線產品報價一周並取消既有協議價格，甚至暫停與OEM／ODM客戶洽談長約。三星近日也傳出通知客戶，第4季DRAM產品包括DDR4、DDR5合約價將調漲15%至30%，NAND價格也將調漲5%至10%；業界看好，隨著美光、三星陸續調漲，下游客戶在預期心理驅動下，恐追高補貨，將進一步推升記憶體漲價盛況。

另一方面，AI推理過程所需資料量已導致傳統硬碟供應短缺，加上對存取速度與考量HMB相對昂貴及物理限制，SSD高速讀寫性能及能降低存儲過程的耗電量而成為受益者。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）