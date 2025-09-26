期貨商論壇／文曄期 展望正向

全球前三大半導體通路商文曄（3036）受惠AI成長動能持續強勁，帶動資料中心、伺服器等需求暢旺；再加上與日電貿換股結盟效益，能使產品線更加完整，未來整體營運動能展望能相當正向，有利文曄期貨後市發展。

文曄8月合併營收1,001億元，月增7%，年成長23%，為歷史次高；前八月營收達7,009億元，年增14%，主要是受惠AI需求持續強勁，加上歐美主要市場庫存去化告一段落，工業及車用市場正穩健復甦，推升整體營運動能。

展望下半年，受惠AI需求強勁，文曄預期AI相關需求將延續，第3季營運動能可望受惠資料中心與伺服器出貨動能延續上季熱度，且手機市場也進入出貨旺季，整體第3季營運動能可望提升。

政經環境的變化將於下半年趨於穩定，關稅不確定性亦逐漸明朗，若晶片被課徵關稅則會全數轉嫁成本。

文曄受惠AI成長動能持續強勁，將帶動今年下半年至明年營收成長，儘管AI產品毛利率較低，但在透過提升管理效率，以及發揮營運槓桿來維持營益率水準。目前歐美市場亦已完成庫存調節，工業及車用市場亦穩定復甦，帶動Future Electronics收入逐季成長。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）