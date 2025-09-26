台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（25）日指數同步回檔修正，現貨指數跌172點，收26,023點；台指期則跌137點至26,097點，正價差達73.15點。期貨分析師提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但若再度走弱，則需防守壓力擴大，嚴格設定停損以控管短線風險。台指期昨日開低震盪，台積電走弱拖累大盤，惟鴻海強勢撐盤，終場下跌137點收黑，並留上影線。指數在連日創高後拉回整理，但仍守在5日均線之上，多方架構未改，短線預期維持震盪偏多走勢。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,327口至726口，其中外資淨空單增加1,862口至21,779口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加252口至2,133口。

選擇權未平倉量部分，9月F4大量區買權OI落在26,500點，賣權最大OI落在25,800點 ; 月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在19,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.37下降至1.22。永豐期貨表示，VIX指數下降0.18至20.68。外資台指期買權淨金額1.97億元 ; 賣權淨金額0.18億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

綜合元富、永豐期貨表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前在記者會警告，美股估值可能過高，近期美股表現也顯露疲態。台股指數在高檔震盪整理，所幸回檔幅度有限，目前仍站穩各均線之上，多方架構尚未遭到破壞。市場正觀望美國最新核心PCE物價指數公布，若數據高於預期，可能迫使聯準會放慢降息步伐。

台積電（2330）昨日雖然回檔，但並未出現大跌，股價仍站在關鍵支撐帶之上，抗跌力道凸顯其在大盤的穩定角色，也透露出市場對半導體族群基本面信心依舊。成交量能相對偏低，反映觀望氣氛，但同時也意味著並未出現恐慌性拋壓。

整體來看，多方結構尚未遭到破壞，只是短線需留意國際股市整理是否延長，及外資進出動態能否支撐多頭延續攻勢。若美股止跌並回穩，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但若再度走弱，則需防守壓力擴大。