全民權證／技嘉 兩檔有看頭
技嘉（2376）由於客戶多元化傳出佳績，在摩根士丹利（大摩）按讚並調高目標價的激勵下，昨（25）日股價開高收高，在大盤跌百餘點時終場仍漲5.4%，表現相當強勢。
大摩指出，日前Nebius與微軟簽訂新資料中心專用GPU 基礎設施協議，契約價值達174億美元，技嘉是此項商機的關鍵供應商；技嘉也正向新加坡的Nvidia NCP夥伴MegaSpeed交付GB200機架伺服器。
大摩認為，這些新訂單將提升技嘉的獲利表現，因此給予「優於大盤」評級，目標價由350元調升至370元，激勵股價強勢表態。權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、距離到期日超過100天的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
