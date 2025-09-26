全民權證／美時 選逾三個月
美時（1795）宣布併購長期合作的美國公司Alvogen US，將成為全球前20大專科製藥公司，帶動昨（25）日股價漲停。法人表示，若併購案能如期在年底前完成，可望大幅提升美時明年的獲利水準。
法人分析，Alvogen US原以藥品代工起家，目前為具研發、製造、經銷等綜合性美國製藥公司，主要專注在專科學名藥及中樞神經品牌藥。由於近幾季美時股價受2026年 Lenalidomide潛在銷量下滑的預期壓力影響，表現相對疲軟，若併購案如期完成，將可提高美時獲利。
權證發行商表示，可挑選價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證介入，參與個股行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言