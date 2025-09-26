全民權證／美時 選逾三個月

美時（1795）宣布併購長期合作的美國公司Alvogen US，將成為全球前20大專科製藥公司，帶動昨（25）日股價漲停。法人表示，若併購案能如期在年底前完成，可望大幅提升美時明年的獲利水準。

法人分析，Alvogen US原以藥品代工起家，目前為具研發、製造、經銷等綜合性美國製藥公司，主要專注在專科學名藥及中樞神經品牌藥。由於近幾季美時股價受2026年 Lenalidomide潛在銷量下滑的預期壓力影響，表現相對疲軟，若併購案如期完成，將可提高美時獲利。

權證發行商表示，可挑選價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證介入，參與個股行情。（元大證券提供）

