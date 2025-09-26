全民權證／雙鴻 挑價內外20%
雙鴻（3324）今年第3季起出貨GB300，受到上季認列大量匯兌損失的低基期效應，預估稅後純益季增83.3%至7.5億元，營運有望創歷史新高，相關權證可伺機布局。
法人分析，雙鴻受惠水冷板產品從GB200世代走向GB300產品應用，由於雙鴻供應GB300的水冷板產品較早取得認證，並且切入供貨CSP客戶，預期將使水冷板市占率提升至20~25%，雖然整體放量時程遞延至9月開始出貨，但在GB系列伺服器供應量持續增加背景下，分歧管以及水冷板出貨量同步增長，仍預期第3季伺服器部門營收季增逾三成，後市可期。權證發行商建議，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天的權證介入。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
