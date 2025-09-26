盟立、所羅門 權證四檔靚

廣達集團旗下達明將於今（26）日掛牌，帶動機器人概念股題材，其中，盟立（2464）因為人形機器人出貨放量，帶動諧波減速機與關節模組出貨，展望正向；AI視覺辨識領域的所羅門（2359）股價昨天在大盤回檔之際逆勢上漲。

盟立主要產品包括空中走行式無人搬運車（OHT）、無人搬運車（AGV）等自動化系統，近年積極跨入半導體領域，在半導體自動化設備方面，半導體占營收比重逐漸攀升。

在機器人領域，盟立轉投資子公司盟英開發人形機器人所使用的諧波減速機，並與柯達利成立合資公司科盟，搶攻中國機器人市場。而盟英為盟立與和大共同成立的子公司，藉由和大與美系目標客戶的關係，將具競爭優勢。

法人分析，所羅門的AI視覺辨識方案，可在無需震動盤的情況下，快速適應新零件，並支援高速分揀、亂堆檢測，降低硬體浪費並提升彈性。另外傳統產線僅能用燈號提示錯誤，常有瑕疵品流入下一站的風險，所羅門的即時投影導引系統能直接在工件上投影顯示檢測結果，工作人員可即時掌握現場操作狀況，確保不良物料不會流入後段製程，這項技術可以應用在食品餐飲及醫療等場景。

由於人形機器人商業化，尚需一段時間，在此之前，工業機器人及服務型機器人受到廠區自動化需求，少子化的勞動力缺口等因素帶動，將是機器人市場的主流，所羅門的AI視覺辨識系統因此受到矚目，帶動其股價上揚。

權證發行商表示，投資人若看好所羅門與盟立後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期60天以上的權證。