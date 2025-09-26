友達、群創 權證押寶90天

由於電視面板價格已接近短期底部並蓄勢反彈，激勵面板雙虎昨（25）日股價逆勢強漲，其中群創（3481）盤中一度亮燈漲停、友達（2409）也逼近漲停，激勵相關認購權證紛紛放量大漲，成為市場投資人追捧的亮點。

外資摩根士丹利（大摩）證券指出，包括32吋、43 吋、55吋、65吋與75吋主流電視面板價格9月與8月持平，符合預期。隨電視品牌廠自8月開始為年終促銷活動調整採購，預計電視面板出貨量將較8月增長中個位數百分比。

相較於下游廠商第2季的謹慎拉貨態度，大摩預期出貨動能改善，將有助於面板廠提升議價能力，緩解價格壓力。展望未來，預期電視面板價格應已接近短期底部，但反彈時點可能取決於即將到來的促銷活動的最終需求。

儘管大摩預期第3季電視面板價格將季減約2%，因此暫時仍給予面板雙虎「中立」評級，不過大摩認為面板股情緒在電視面板價格見底之際已轉向正面，有助於驅動股價正向表態。

由於受到大摩報告的激勵，面板雙虎昨日股價強勢表態。其中群創早盤一度亮燈漲停，終場則大漲4.2%、收14.8元；友達盤中也差一檔漲停，終場大漲3.6%、收14.1元，雙雙攀升本波股價反彈以來的波段高峰。

權證發行商建議，看好等友達、群創等面板雙虎後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價外20%至價內10%內、剩餘天數超過90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。