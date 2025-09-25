快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

華新、合機 權證選逾70天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台電推動強韌電網計畫，釋出「161kV交連PE電纜及附屬器材」標案，總金額逾190億元，線纜業者華新（1605）、合機（1618）等得標廠商訂單得以確保，相關權證也受矚目。

台灣電纜事業持續受惠強韌電網及建築用線市場的需求增加，同時中國大陸線纜事業，因供電產品季節性出貨量較高，華新第2季的銷量呈現季增。法人展望華新第3季營運指出，台灣市場因美國對等關稅等議題逐漸明確，並隨著鎳價落底，不銹鋼行情有望止跌；歐洲因暑休屬於傳統淡季，預期整體不銹鋼約與第2季持平。

資源事業方面，因貿易情勢仍未見明朗，全球經濟、當地政策與地緣政治存在不確定性，整體鎳市場供過於求，鎳價仍處於低檔震盪，第3季展望相對審慎。

電線電纜事業方面，強韌電網計畫線纜出貨穩定，民間建廠工程需求持續，第3季整體表現有望與第2季相近，在獲利方面，若無一次性匯率因素，獲利可望呈現季增。

合機方面，台電「161kV交連PE電纜及附屬器材」總金額逾190億元，合機因具備超高壓電纜製造能力，除了台電標案外，也積極開發高附加價值產品，包括超高壓光纖複合電纜與低煙無毒防火電纜，並將綠能併網產品納入開發重點。

國際布局方面，產品已取得多項認證，打入歐美、日本及中東市場，在日本也獲得技術審查通過並完成交貨。

權證發行商表示，投資人若看好華新與合機後續表現，可以挑選價內外10%以內，70天期以上的商品介入，以小金搏大利。

電纜 台電 日本

延伸閱讀

彰化和美吊車勾倒2電桿7百多戶停電 台電搶修、求償

金沙鎮深夜突停電！556戶陷黑暗40分鐘台電緊急搶修

能耗革命…美國擴建電網勢在必行 重電四雄大利多

燃料飆漲衝擊電價 台電：核電大國亦無倖免

相關新聞

台指期 多頭控盤未變

台股昨（24）日開高走低，終場下跌50點、收在26,196點；台指期則下跌26點、至26,237點，正價差為40.27點...

期貨商論壇／宣德期 靈活操作

專業連接器及機構件供應商宣德（5457）的美系客戶智慧手機與耳機兩大新品上市後第一周，呈現供不應求盛況，已接獲客戶要求擴...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期走弱並非單一事件造成，而是多種經濟、政策與市場情緒的結果，影響美元最直接的因素之一，是市場對聯準會（Fed）...

台積電、奇鋐 權證四檔有戲

台股在高檔震盪，投資人目光聚焦在未來營運前景，台積電（2330）、奇鋐（3017）等AI供應鏈成長共識度高，權證券商建議...

華新、合機 權證選逾70天

台電推動強韌電網計畫，釋出「161kV交連PE電纜及附屬器材」標案，總金額逾190億元，線纜業者華新（1605）、合機（...

全民權證／台特化 二檔威風

台特化（4772）受惠先進製程對特殊氣體需求量提高，及新品無水氟化氫放量貢獻營收，帶動獲利成長，併購弘潔也將為台特化帶來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。