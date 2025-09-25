華新、合機 權證選逾70天

台電推動強韌電網計畫，釋出「161kV交連PE電纜及附屬器材」標案，總金額逾190億元，線纜業者華新（1605）、合機（1618）等得標廠商訂單得以確保，相關權證也受矚目。

台灣電纜事業持續受惠強韌電網及建築用線市場的需求增加，同時中國大陸線纜事業，因供電產品季節性出貨量較高，華新第2季的銷量呈現季增。法人展望華新第3季營運指出，台灣市場因美國對等關稅等議題逐漸明確，並隨著鎳價落底，不銹鋼行情有望止跌；歐洲因暑休屬於傳統淡季，預期整體不銹鋼約與第2季持平。

資源事業方面，因貿易情勢仍未見明朗，全球經濟、當地政策與地緣政治存在不確定性，整體鎳市場供過於求，鎳價仍處於低檔震盪，第3季展望相對審慎。

電線電纜事業方面，強韌電網計畫線纜出貨穩定，民間建廠工程需求持續，第3季整體表現有望與第2季相近，在獲利方面，若無一次性匯率因素，獲利可望呈現季增。

合機方面，台電「161kV交連PE電纜及附屬器材」總金額逾190億元，合機因具備超高壓電纜製造能力，除了台電標案外，也積極開發高附加價值產品，包括超高壓光纖複合電纜與低煙無毒防火電纜，並將綠能併網產品納入開發重點。

國際布局方面，產品已取得多項認證，打入歐美、日本及中東市場，在日本也獲得技術審查通過並完成交貨。

權證發行商表示，投資人若看好華新與合機後續表現，可以挑選價內外10%以內，70天期以上的商品介入，以小金搏大利。