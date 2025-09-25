全民權證／AES 挑價內外15%

AES-KY（6781）是電池模組廠，8月營收創新高，前八月營收年增69%，法人看好電池備援電力模組（BBU）成長動能，預期第3季營收將優於第2季。

法人分析，輕型電動載具（ LEV ）庫存落底且BBU急單增溫，帶動AES-KY營收與毛利表現優於預期。今年BBU受到客戶提前下單，訂單能見度持續提升，且使用顆數與功率隨著運算而提升，帶動毛利率與營收表現。對伺服器備援與自行車電池市場前景仍樂觀看待。考量既有BBU與LEV電池需求向上，且下世代BBU在2026年整體規格將隨著電源功率提升，有利AES-KY接單。

權證發行商表示，看好AES-KY的投資人，可挑價內外15%內，90天期以上權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（中國信託證券提供）

