台積電、奇鋐 權證四檔有戲

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台積電。 聯合報系資料照
台股在高檔震盪，投資人目光聚焦在未來營運前景，台積電（2330）、奇鋐（3017）等AI供應鏈成長共識度高，權證券商建議，可利用券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台積電第2季營收季增11.2%，單季每股純益（EPS）15.36元。台積電預估第3季毛利率約55.5~57.5%，以中間值56.5%計算，較第2季下滑約2.6個百分點，加計匯率因素，台積電預估第3季較上季下滑約2.1個百分點。不過新台幣近期回貶，匯率相對有利，因此，法人調升台積電第3季EPS預估至16元。

台積電預估2025年資本支出380~420億美元，年增27.6~41.1%，已涵蓋小部分在美國額外投資1,000億美元的計劃，其中，先進製程N5、N3和N2製程產能的增加將占總資本支出比重70~80%；其去年折舊費用為6,627.9億元，年增24.5%，估今年折舊費用年增7~9%，預期2026年國內廠都將積極擴產下，資本支出有望再進一步向上。

奇鋐第2季散熱產品占營收比重59.8%、機箱產品16.8%、系統及周邊產品14.5%、富世達8.9%，由於奇鋐為四大CSP的GB200水冷板模組主要供應商，在AI伺服器散熱產品與機箱產品出貨成長下，預估伺服器與網通領域今年營收年成長147.5%，占總營收比重為51%。

GB300從原本規劃的Cordelia架構改回GB200採用的Bianca架構，對奇鋐營運有利，客戶在GB300仍延續合作。此外，多家CSP廠商於新一代ASIC將採用水冷散熱方案，預期將為2026年伺服器與網通領域另一成長動能，市場估今年EPS為42.1元、明年進一步成長至48.9元。

看好台積電、奇鋐後市表現的投資人，可挑選價內外價內外20%以內、有效天期四個月以上的商品入手。

台積電 奇鋐

台股在高檔震盪，投資人目光聚焦在未來營運前景，台積電（2330）、奇鋐（3017）等AI供應鏈成長共識度高，權證券商建議...

