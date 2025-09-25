全民權證／鉅祥 押逾六個月
鉅祥（2476）目前主要廠區包括上海廠稼動率約九成，台灣包括新屋、八德及觀音廠稼動率約七至八成，產能較緊，後續隨觀音廠產能逐漸開出、惠州廠明年開始營運，將有效使產能到位，開始貢獻營收。
展望第3季營運，鉅祥進入傳統旺季，將持續優化產品組合，特別是聚焦高毛利的AI系列產品，相比於車載與醫療能見度二至三個月、消費性電子一至二個月，AI相關訂單的能見度較長約可達三至四個月，毛利率及獲利進一步提升，市場預估第3季營收為20.1億元，季增11.1%、年增8.1%，毛利率季、年雙增為34.3%，每股純益成長至2.2元。
看好鉅祥後市投資人，建議 挑價外20%至價內10%、有效天期180天以上權證介入。（永豐金證券提供）
