全民權證／台特化 二檔威風

經濟日報／ 記者高瑜君整理

台特化（4772）受惠先進製程對特殊氣體需求量提高，及新品無水氟化氫放量貢獻營收，帶動獲利成長，併購弘潔也將為台特化帶來獲利成長機會，營運展望正向。

作為半導體特殊氣體及半導體化學材料專業開發製造商，台特化產品自製比例高，自製產品包含矽乙烷（Disilane）、矽丙烷（Trisilane）、無水氟化氫（AHF）等。法人認為，隨先進製程演進，用量有望提升，且目前台灣特殊氣體自製率僅5%，隨供應鏈在地化趨勢，台特化有望受惠。新品AHF目前出貨量尚低，未來有望持續放量貢獻營收及獲利。

看好台特化後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

