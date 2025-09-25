全民權證／台特化 二檔威風
台特化（4772）受惠先進製程對特殊氣體需求量提高，及新品無水氟化氫放量貢獻營收，帶動獲利成長，併購弘潔也將為台特化帶來獲利成長機會，營運展望正向。
作為半導體特殊氣體及半導體化學材料專業開發製造商，台特化產品自製比例高，自製產品包含矽乙烷（Disilane）、矽丙烷（Trisilane）、無水氟化氫（AHF）等。法人認為，隨先進製程演進，用量有望提升，且目前台灣特殊氣體自製率僅5%，隨供應鏈在地化趨勢，台特化有望受惠。新品AHF目前出貨量尚低，未來有望持續放量貢獻營收及獲利。
看好台特化後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言