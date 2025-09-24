快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

美股電子盤反彈 台指期夜盤以盤待變

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

台指期夜盤24日開盤後，在美股電子盤反彈、但市場多空情緒依然對峙中，以26,231點、下跌3點開出後，雖一度下殺至26,175點、下跌59點，但在低接買盤進場中，也一度上衝至26,296點、上漲62點，不過，在投資人謹慎態度下，在晚間9點左右，夜盤指數在26,234點、約平盤附近遊走。

在輝達（NVIDIA）與OpenAI巨額合作，又傳出阿里巴巴正式宣布與輝達開展Physical AI合作中，帶動那斯達克電子盤反彈，加上美國貿易代表宣布將在數周或數月內與部分東南亞國家敲定貿易協議下，美元、美10年期公債殖利率、黃金同步反彈，道瓊、標普電子盤也上揚，帶動台指期力抗空頭。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在歷史新高1,355元附近的1,350元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.03%，半導體期下跌0.2%，中型100期貨指數下跌0.1%。

台股24日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌50點，收26,196點，其中，外資現貨賣超129.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,717口至19,917口；投信賣超83.1億元，自營商買超69.5億元，三大法合計賣超143.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股盤面仍有不少個股尚未擺脫回檔整理格局，盤面結構持續調整，可能將使大盤短線創高走勢暫歇，因此，不排除大盤須經高檔震盪整理後才能展開另一段漲勢，只要回檔守住23日多方缺口下緣支撐25,887點，後市就有機會突破24日黑K高點26,394點，並向26,500~26,700點挺進。

台指期 台股

延伸閱讀

OpenAI和輝達大手筆交易中 傳晶片擬只租不買 以減輕財務壓力

台指期 正價差擴大

輝達挺OpenAI成最強催化劑！台指期夜盤再刷新高、能否挑戰兩萬七？

美中元首通電話、三巫日報到 美股電子盤與台指期夜盤先反彈

相關新聞

美股電子盤反彈 台指期夜盤以盤待變

台指期夜盤24日開盤後，在美股電子盤反彈、但市場多空情緒依然對峙中，以26,231點、下跌3點開出後，雖一度下殺至26,...

期交所期貨鑽石獎邁入第11屆 9月24日舉辦頒獎典禮表揚卓越機構

臺灣期貨交易所24日於政治大學公企中心國際會議廳舉辦第11屆期貨鑽石獎頒獎典禮，金管會主委彭金隆、證期局副局長黃厚銘、期貨公會理事長詹正恩蒞臨頒獎典禮，並與來自金融、證券、期貨等產業的逾百位嘉賓共襄盛舉，見證期貨市場年度重要盛事。

台指期 正價差擴大

股期雙市昨（23）日指數受輝達（NVIDIA）砸千億力挺OpenAI的利多消息下持續刷新高，現貨指數大漲366點，收26...

三檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（24）日調高南亞科期貨（CYF）、環球晶期貨（OWF）及小型環球晶期貨（PBF）所有月份保證金適用比例...

期貨商論壇／費半期 伺機操作

聯準會決議降息1碼，幾乎全體成員達成相同的意見，後續降息步調將視就業環境決定。期貨法人表示，聯準會降息帶動資金轉向科技股...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

聯準會確定降息1碼，但因美國並非經濟繁榮的擴張，市場仍存在不安定氣氛。先前持有黃金的投資人，不論現貨或對標黃金的金融商品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。