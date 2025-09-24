美股電子盤反彈 台指期夜盤以盤待變

台指期夜盤24日開盤後，在美股電子盤反彈、但市場多空情緒依然對峙中，以26,231點、下跌3點開出後，雖一度下殺至26,175點、下跌59點，但在低接買盤進場中，也一度上衝至26,296點、上漲62點，不過，在投資人謹慎態度下，在晚間9點左右，夜盤指數在26,234點、約平盤附近遊走。

在輝達（NVIDIA）與OpenAI巨額合作，又傳出阿里巴巴正式宣布與輝達開展Physical AI合作中，帶動那斯達克電子盤反彈，加上美國貿易代表宣布將在數周或數月內與部分東南亞國家敲定貿易協議下，美元、美10年期公債殖利率、黃金同步反彈，道瓊、標普電子盤也上揚，帶動台指期力抗空頭。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在歷史新高1,355元附近的1,350元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.03%，半導體期下跌0.2%，中型100期貨指數下跌0.1%。

台股24日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌50點，收26,196點，其中，外資現貨賣超129.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,717口至19,917口；投信賣超83.1億元，自營商買超69.5億元，三大法合計賣超143.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股盤面仍有不少個股尚未擺脫回檔整理格局，盤面結構持續調整，可能將使大盤短線創高走勢暫歇，因此，不排除大盤須經高檔震盪整理後才能展開另一段漲勢，只要回檔守住23日多方缺口下緣支撐25,887點，後市就有機會突破24日黑K高點26,394點，並向26,500~26,700點挺進。