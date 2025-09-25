台指期 多頭控盤未變

台股昨（24）日開高走低，終場下跌50點、收在26,196點；台指期則下跌26點、至26,237點，正價差為40.27點。期貨商建議，台指期雖有修正壓力，但多頭控盤格局未改，只要支撐區不破，多頭就會持續主導行情。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單減少2,826口至2,053口，其中外資淨空單大增3,717口至19,917口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,251口至1,881口。

昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，操作明顯偏向空方；自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守格局，賣權OI大於買權OI差距為9,000餘口，賣權OI增量持續大於買權；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股昨日下跌並無爆量，目前在9月22日低點位置不破下，短線拉回仍可以持續樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日開高走低，開盤跳空開高，隨後受台積電（2330）盤中在平盤附近震盪，拖累指數回落整理，終場以黑K棒留下影線作收。目前指數盤中再創新高點，但仍有部分獲利了結賣壓抑制指數表現，短線上指數預期在5日線附近震盪走高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，9月第四周周三結算的大量區買權OI落在26,500點，賣權最大OI落在26,100點，月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在24,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.65下降至1.37，VIX指數上升0.85至20.86。

整體來說，市場雖有修正壓力，但多頭控盤格局未改，只要支撐區不被有效跌破，多頭就會持續主導。若後續有利多數據或國際市場回穩，不排除再度挑戰高點。