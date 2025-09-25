快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險利器。（路透）
匯率期 避險利器。（路透）

美元指數近期走弱並非單一事件造成，而是多種經濟、政策與市場情緒的結果，影響美元最直接的因素之一，是市場對聯準會（Fed）政策路徑的重新評估。

隨美國通膨壓力逐步回落、經濟增長動能放緩，市場開始預期Fed在9月開啟新一輪降息循環後，10月和12月將再各降息1碼，這種預期促使美元利率優勢下降，減少對國際資金的吸引力。此外，近期投資人對非美元資產的興趣升溫，也對美元形成相對壓力。

然而，未來美元是否會持續走弱，仍須視通膨是否反彈、美國經濟是否出現強勁復甦，及全球地緣政治風險是否升高等多項變數而定。技術面來看，美元指數17日跌破97大關，創下自2022年3月以來新低，近期雖然未再破底，但反彈力道薄弱，因此在突破季線反壓前，短線美元指數維持偏空架構不變。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

美元指數近期走弱並非單一事件造成，而是多種經濟、政策與市場情緒的結果，影響美元最直接的因素之一，是市場對聯準會（Fed）...

