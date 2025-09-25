快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

期貨商論壇／宣德期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理
宣德董事長蔡鎮隆。記者蕭君暉／攝影
宣德董事長蔡鎮隆。記者蕭君暉／攝影

專業連接器及機構件供應商宣德（5457）的美系客戶智慧手機與耳機兩大新品上市後第一周，呈現供不應求盛況，已接獲客戶要求擴大產能。宣德提供連接器及部分機構件，將直接受惠大客戶此波新品銷售熱潮。

宣德隨美系客戶新機需求持續攀升，旗下大陸昆山廠營收表現亮眼，預估該廠區未來營收年增率可達二位數。除美系客戶供應鏈穩定貢獻業績外，宣德也在其他歐美客戶持續取得突破，包括聲學、工控及支付設備等領域成功爭取到多個新專案；組裝業務目前占25%營收，市場預估明年將有機會成長逾50%，帶動營收結構將更趨多元。

展望後市，美系客戶還將陸續推出一系列新產品，包括筆電、新款耳機高階版，挹注營運動能。為與歐美客戶群建立更緊密的合作關係並推動前端研發，宣德日前宣布將成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與執行。

宣德美系客戶新品上市即呈供不應求盛況，已接獲要求擴大產能、第4季及明年上半年展望樂觀，並成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與執行，投資人不妨可以留意宣德期（PPF）做相關操作。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

宣德 營收 期貨交易

延伸閱讀

美律、大立光 四檔搶鏡

晶技利多 押注長天期

宣德客戶追單 後市帶勁

路跑／柏林馬拉松首鬆綁耳機禁令 跑者讚兼顧音樂與安全

相關新聞

台指期 多頭控盤未變

台股昨（24）日開高走低，終場下跌50點、收在26,196點；台指期則下跌26點、至26,237點，正價差為40.27點...

期貨商論壇／宣德期 靈活操作

專業連接器及機構件供應商宣德（5457）的美系客戶智慧手機與耳機兩大新品上市後第一周，呈現供不應求盛況，已接獲客戶要求擴...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期走弱並非單一事件造成，而是多種經濟、政策與市場情緒的結果，影響美元最直接的因素之一，是市場對聯準會（Fed）...

台積電、奇鋐 權證四檔有戲

台股在高檔震盪，投資人目光聚焦在未來營運前景，台積電（2330）、奇鋐（3017）等AI供應鏈成長共識度高，權證券商建議...

華新、合機 權證選逾70天

台電推動強韌電網計畫，釋出「161kV交連PE電纜及附屬器材」標案，總金額逾190億元，線纜業者華新（1605）、合機（...

全民權證／台特化 二檔威風

台特化（4772）受惠先進製程對特殊氣體需求量提高，及新品無水氟化氫放量貢獻營收，帶動獲利成長，併購弘潔也將為台特化帶來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。