期貨商論壇／宣德期 靈活操作

專業連接器及機構件供應商宣德（5457）的美系客戶智慧手機與耳機兩大新品上市後第一周，呈現供不應求盛況，已接獲客戶要求擴大產能。宣德提供連接器及部分機構件，將直接受惠大客戶此波新品銷售熱潮。

宣德隨美系客戶新機需求持續攀升，旗下大陸昆山廠營收表現亮眼，預估該廠區未來營收年增率可達二位數。除美系客戶供應鏈穩定貢獻業績外，宣德也在其他歐美客戶持續取得突破，包括聲學、工控及支付設備等領域成功爭取到多個新專案；組裝業務目前占25%營收，市場預估明年將有機會成長逾50%，帶動營收結構將更趨多元。

展望後市，美系客戶還將陸續推出一系列新產品，包括筆電、新款耳機高階版，挹注營運動能。為與歐美客戶群建立更緊密的合作關係並推動前端研發，宣德日前宣布將成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與執行。

宣德美系客戶新品上市即呈供不應求盛況，已接獲要求擴大產能、第4季及明年上半年展望樂觀，並成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與執行，投資人不妨可以留意宣德期（PPF）做相關操作。（群益期貨提供）

