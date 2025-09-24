期貨商論壇／費半期 伺機操作

聯準會決議降息1碼，幾乎全體成員達成相同的意見，後續降息步調將視就業環境決定。期貨法人表示，聯準會降息帶動資金轉向科技股，費城半導體期貨吸引買盤伺機操作。

從點陣圖預測觀察，今年剩餘兩次10月與12月會議還會再繼續降息，經濟方面，今年預估為1.6%而明年將達1.8%，高於此前預測，也高於IMF或世界銀行等經濟組織預測，顯示美國經濟未如市場預期，受關稅大幅影響。

以周線來看9月第四周，每股四大指數連續三周收紅，S&P500指數則連七周收紅，9月魔咒已過去超過一半的時間，看來今年很有可能與過去出現不同情況，上漲幅度來說，費半上漲3.8%那指上漲2.2%，S&P500與道瓊則上漲逾1%，科技類股表現相對良好，聯準會降息、美中貿易談判、微軟獲得輝達注資等因素讓美股在上周持續創新高市場氣氛維持樂觀，EPFR全球資金動向數據顯示，全球資金在後關稅時期繼續回流美國。

市場本周關注重點包括周五將公布的聯準會偏好通膨指標--PCE物價指數。若數據疲弱，將提高10月再降息1碼的可能性。華爾街普遍預期9月PCE將顯示通膨壓力仍在，但溫和到足以讓央行維持降息路線。（凱基期貨提供）

