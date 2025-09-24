股期雙市昨（23）日指數受輝達（NVIDIA）砸千億力挺OpenAI的利多消息下持續刷新高，現貨指數大漲366點，收26,247點；台指期則漲380點至26,273點，改寫歷史新高，正價差擴大至25.63點。期貨分析師表示，若指數震盪回落時，可採取分批進場布局多單策略，同時嚴格設定停損以控管短線風險。

台指期昨日呈現開高走高格局，在台積電屢創天價下，盤中指數再創歷史新高並突破26,000點大關，終場上漲380點收紅。法人表示，指數目前持續沿5日均線緩步震盪走高，需留意權值股表現，若續強將推升指數上攻力道，短線震盪則有助維持多方架構。

籌碼面部分，三大法人買超123.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,140口至4,879口，其中外資淨空單減少1,039口至16,200口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,853口至1,370口。

選擇權未平倉量部分，9月W4大量區買權OI落在26,500點，賣權最大OI落在25,600點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在24,000點。

全月份未平倉量put／call ratio值由1.45上升至1.65。VIX指數上升0.11至20.01。外資台指期買權淨金額2.18億元 ; 賣權淨金額0.06億元，因此整體選擇權籌碼面中性。