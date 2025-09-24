全民權證／和大 選價內外15%
和大（1536）上半年受客戶調節庫存影響，但下半年因美國對各國對等關稅稅率確定，預估客戶調節庫存力道減輕，第3季起營運可望回溫，除電動車有新客戶，持續耕耘的機器人領域，將具成長潛力。
法人表示，和大在電動車的布局，除了原有客戶特斯拉以外，也陸續打入Rivian、Lucid等新創品牌電動車供應鏈，新客戶預計下半年小量出貨，將是明年業績成長動力來源之一。
另外和大近年積極發展機器人領域，與盟立共同成立的盟英科技，將出貨特斯拉人形機器人Optimus的諧波減速器等產品，未來成長性值得期待。
權證發行商表示，看好和大的投資人可挑選價內外15%以內，有效天期180天以上的權證介入，參與個股行情。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
