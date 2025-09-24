全民權證／華碩 瞄準逾80天

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方整理

華碩（2357）主權AI業務前進中東市場，在杜拜舉行的「AI Tech高峰會」展出整體基礎設施解決方案，涵蓋高效能運算、可擴充儲存、永續能源及新一代冷卻技術等。

中東諸國近年積極投資AI等新科技，相關主權AI資料中心商機吸引全球科技巨頭搶進，包括輝達、超微、亞馬遜等大廠都將與沙國合作。華碩為超級運算用戶量身訂製的華碩基礎設施部署中心（ASUS AIDC）平台，更為產業奠下全新標竿，30分鐘就能完成大規模ASUS AI POD自訂安裝，且每台設備皆搭載NVIDIA GB200 NVL72系統，極其出色的端對端效率，將大幅縮短產品上市時程。

看好華碩後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、剩餘天數80天以上的權證介入。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

