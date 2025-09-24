快訊

1樓長輩逃不及…花蓮堰塞湖溢流光復鄉災情擴大 死亡攀升至14人

又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

不只光復鄉！花蓮卓溪鄉豪大雨土石流 縣府緊急宣布停班課

晶技利多 押注長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

iPhone 17系列銷售增溫，蘋鏈中主要石英元件供應商晶技（3042）也可望受惠。法人預估，晶技第3季營收將呈現季增，相關權證可伺機布局。

法人指出，雖然上半年部分頻率元件已提前拉貨，但各雲端服務供應商（CSP）持續建置AI算力，高速傳輸應用需求成長，800G光收發模組持續放量，以及美系客戶進入新品密集發表期，運用在手機及智慧手表的石英元件增加，帶動晶技第3季營收成長。

法人表示，由於今年消費性電子終端需求不明確，行動通訊應用受到日本價格競爭，中國競爭對手在成熟產品持續搶市，營收成長動能受到壓抑。但汽車電子化與自駕滲透率提升，帶動單台汽車頻率元件用量，推動車用營收成長。

此外，超大型資料中心建置 AI算力叢集，推升400G、800G高速光收發模組需求，也持續帶動晶技高頻率震盪器營收成長，預估今年整體營收成長可期。

法人看好今年AI相關營收占比可望提升到兩位數，年增將逾四成，由於平均單價與毛利率較高，有助晶技獲利表現。

權證發行商表示，投資人若看好晶技後續表現，可以挑選價內外10%以內，有效天期120天以上的權證，透過權證以小金搏大利。

營收 晶技 權證

延伸閱讀

Fed即將降息⋯華爾街喊話小心！網憂「小降」反觸發賣壓

降息近了！長天期領跑、無懼匯損衝擊 攜「3大利多」00982B坐等發錢

00982B領漲！降息預期狂飆…債市買盤湧入 長天期投等債竄出頭

債券ETF漲幅 紅不讓

相關新聞

台指期 正價差擴大

股期雙市昨（23）日指數受輝達（NVIDIA）砸千億力挺OpenAI的利多消息下持續刷新高，現貨指數大漲366點，收26...

三檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（24）日調高南亞科期貨（CYF）、環球晶期貨（OWF）及小型環球晶期貨（PBF）所有月份保證金適用比例...

期貨商論壇／費半期 伺機操作

聯準會決議降息1碼，幾乎全體成員達成相同的意見，後續降息步調將視就業環境決定。期貨法人表示，聯準會降息帶動資金轉向科技股...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

聯準會確定降息1碼，但因美國並非經濟繁榮的擴張，市場仍存在不安定氣氛。先前持有黃金的投資人，不論現貨或對標黃金的金融商品...

和碩、鴻海 認購放電

今日主題

美律、大立光 四檔搶鏡

台股大盤續創新高，市場關注題材個股，Apple新手機iPhone 17發表之後，市場反應逐漸加溫，種種跡象顯示需求強勁。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。