期交所調高南亞科、環球晶及小型環球晶期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所於2025年9月24日調高南亞科期貨(CYF)、環球晶期貨(OWF)及小型環球晶期貨(PBF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，這次調高係南亞科（2408）及環球晶（6488）分別經證交所及櫃檯買賣中心於2025年9月22日公布為處置有價證券(處置期間為2025年9月23日至10月8日)，期交所依規定調高南亞科期貨(CYF)、環球晶期貨(OWF)及小型環球晶期貨(PBF)所有月份保證金適用比例，自2025年9月24日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年10月8日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

