台指期續強！終場上漲380點收26,273點 盤中、收盤再創新高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期23日開高走高，早盤以26,058點開出，盤中最高一度達26,328點，站上2萬6千點大關，終場收在26,273點，上漲380點，漲幅1.47%，盤中、收盤雙創新高。

另外，台積電期收1,345元，上漲45元，電子期上漲1.99%，中型100期貨上漲0.1%。

美國股市三大指數周一連續三個交易日收在歷史新高，道瓊工業指數上漲66.27點，漲幅0.1%，報46,381.54點；標普500指數上漲29.39點，漲幅0.4%，報6,693.75點；那斯達克綜合指數上漲157.50點，漲幅0.7%，報22,788.98點。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單減少160口至3,739口，其中外資淨空單減少364口至17,239口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加362口至483口。

法人指出，權值股的帶動效應正在持續發揮，市場資金對AI、先進製程及科技相關題材的信心仍在累積。

