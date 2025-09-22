快訊

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：童年的回憶！

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期賣壓出籠 暫時守穩25,800點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
要挑戰26,000點，仍需觀察成交量能否持續放大，以及法人買盤是否延續，否則台積電雖創高，但若帶動力道不足，容易形成個股領漲、指數跟漲的結構性落差。（路透）
要挑戰26,000點，仍需觀察成交量能否持續放大，以及法人買盤是否延續，否則台積電雖創高，但若帶動力道不足，容易形成個股領漲、指數跟漲的結構性落差。（路透）

台指期夜盤22日以25,864點開低，截至晚間10點，台指期夜盤報25,843點、小跌50點、跌幅0.01%；盤初空頭賣壓出籠、最低達25,792點，於平盤附近高檔震盪，暫時守穩25,800點。

由技術面觀察，日K暫由紅翻黑，均線呈現多頭排列，5日線與10日線持續上揚，顯示短期趨勢仍偏強；KD指標亦維持高檔頓化，建議留意短線過熱疑慮，但多方動能尚未完全消退。MACD柱狀體則持續翻紅，DIF與MACD線同樣位於零軸上方，多頭格局尚未改變。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期在法人持續進場推升下再度展現強勢，逼近26,000大關，其中台積電（2330）股價強勢突破，再創1,295元歷史新高，成為推升大盤的最大關鍵，同時台達電（2308）也同步創高，顯示權值股的帶動效應正在持續發揮，市場資金對AI、先進製程及科技相關題材的信心仍在累積。

散戶方面，雖然融資餘額與證券劃撥存款持續上升，但整體進場力道仍不算全面，短線仍是法人資金主導盤面，這也讓指數攻高時不至於出現過度氾濫的追價情況。

要挑戰26,000點，仍需觀察成交量能否持續放大，以及法人買盤是否延續，否則台積電雖創高，但若帶動力道不足，容易形成個股領漲、指數跟漲的結構性落差。

值得注意的是，這一波主要仰賴降息預期與資金寬鬆氛圍支撐，短線氛圍強勢無虞，但中期若國際利率與通膨再度升溫，或是台積電後續財報不如預期，高估值壓力將浮現，法人態度一旦轉趨保守，可能引發高檔震盪甚至修正。

整體而言，台積電創新高的確鞏固了台股多方信心，但要從技術面突破26,000點，除了權值股續強，更需要中小型股與散戶人氣全面啟動，否則行情上攻後續力道仍有限。

台積電 台指期 短線

延伸閱讀

才剛獲利逾7千萬…皇翔再買台積電280張 每股平均價1,219元

台指期收25,891點 盤中、收盤同創新高

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

台積電前五大客戶明年洗牌 博通坐三望二 可能擠下輝達

相關新聞

台指期賣壓出籠 暫時守穩25,800點

台指期夜盤22日以25,864點開低，截至晚間10點，台指期夜盤報25,843點、小跌50點、跌幅0.01%；盤初空頭賣...

台指期 短線樂觀看待

台股上周五（19日）開高走低，終場指數下跌190點，收在全日最低的25,578點；台指期下跌41點、至25,671點，正...

期貨商論壇／黃金期 當心回檔

隨聯準會將基準利率下調至4%至4.25%區間，按理應強化黃金的吸引力，但金價卻自高點回落，顯示降息循環早已提前反映，而美...

期貨商論壇／華碩期 靈活布局

台系主機板大廠華碩（2357），為全球主機板領導品牌，業務涵蓋電腦系統、主機板、顯卡等，近年積極布局AI伺服器，營收成長...

雙鴻、南電 認購聚光

雙鴻（3324）與南電（8046）因營運展望佳，法人買進意願高，因此逢低即有買盤承接，股價也因而具有波動性；權證發行商表...

國巨、晶技 四檔馬力夯

台股創高後呈現高檔震盪，盤面上如國巨*（2327）、晶技（3042）等被動元件相關族群逆勢收紅，成為上周五（19日）台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。