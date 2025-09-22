台指期賣壓出籠 暫時守穩25,800點

台指期夜盤22日以25,864點開低，截至晚間10點，台指期夜盤報25,843點、小跌50點、跌幅0.01%；盤初空頭賣壓出籠、最低達25,792點，於平盤附近高檔震盪，暫時守穩25,800點。

由技術面觀察，日K暫由紅翻黑，均線呈現多頭排列，5日線與10日線持續上揚，顯示短期趨勢仍偏強；KD指標亦維持高檔頓化，建議留意短線過熱疑慮，但多方動能尚未完全消退。MACD柱狀體則持續翻紅，DIF與MACD線同樣位於零軸上方，多頭格局尚未改變。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期在法人持續進場推升下再度展現強勢，逼近26,000大關，其中台積電（2330）股價強勢突破，再創1,295元歷史新高，成為推升大盤的最大關鍵，同時台達電（2308）也同步創高，顯示權值股的帶動效應正在持續發揮，市場資金對AI、先進製程及科技相關題材的信心仍在累積。

散戶方面，雖然融資餘額與證券劃撥存款持續上升，但整體進場力道仍不算全面，短線仍是法人資金主導盤面，這也讓指數攻高時不至於出現過度氾濫的追價情況。

要挑戰26,000點，仍需觀察成交量能否持續放大，以及法人買盤是否延續，否則台積電雖創高，但若帶動力道不足，容易形成個股領漲、指數跟漲的結構性落差。

值得注意的是，這一波主要仰賴降息預期與資金寬鬆氛圍支撐，短線氛圍強勢無虞，但中期若國際利率與通膨再度升溫，或是台積電後續財報不如預期，高估值壓力將浮現，法人態度一旦轉趨保守，可能引發高檔震盪甚至修正。

整體而言，台積電創新高的確鞏固了台股多方信心，但要從技術面突破26,000點，除了權值股續強，更需要中小型股與散戶人氣全面啟動，否則行情上攻後續力道仍有限。