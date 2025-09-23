快訊

台指期 利多簇擁

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台股示意圖。 聯合報系資料照

台指期短線仍受惠於降息政策與科技題材支撐，資金動能雖偏審慎，但行情仍有續漲空間。期貨法人建議，操作聚焦蘋果概念股及特斯拉供應鏈，短線操作以科技成長股為主，並留意季底結帳可能帶來的波動，適時調整持股結構，以因應市場變化。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國聯準會（Fed）上周啟動今年首次降息，並預告年內還將進一步降息兩碼，強化市場對資金寬鬆的預期。這一政策利多，進一步提振投資人信心，帶動美股與全球股市同步反彈。台指期上漲，顯示市場資金追逐意願依然強烈。

值得注意的是，近期台股漲幅相對收斂，部分強勢族群如記憶體龍頭美光（Micron）股價走弱，軍工、PCB等族群也出現回檔轉弱跡象。此外，投信近期連續賣超台股，時序接近9月底，需提防投信季底結帳壓力對盤勢的影響。近期中美關係出現明顯緩和跡象，成為全球金融市場的關注焦點。市場情緒因此轉向樂觀，資金明顯回流風險性資產，尤其是科技板塊表現突出。

蘋果最新推出的iPhone 17系列於全球同步上市，尤其在中國市場銷售開局表現亮眼，帶動蘋果股價單日大漲3.2%。這不僅激勵蘋果供應鏈相關個股同步走強，也推升美國那斯達克指數持續創高。（富邦期貨提供）

