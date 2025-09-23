快訊

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理
黃金示意圖。(路透)
黃金示意圖。(路透)

聯準會2025年9月首次降息，並釋出持續以「數據導向」為依歸的論述下調聯邦基金利率，市場仍預期明年初之前將再降息兩次。期貨法人建議，可藉由黃金期貨契約（GDF）與台幣黃金期貨契約（TGF）靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。

在此降息框架下，資金成本進一步下行，推升股市創新高，卻也突顯出對於通膨與勞動市場結構性風險的擔憂。當實質利率轉為負值時，持有無息的黃金所承受的機會成本下降，進而強化其作為通膨對沖與資產多元化工具的價值。此外，全球地緣政治仍存不確定性，市場對於傳統有形資產的避險需求日增，使黃金進入歷史高位的可能性大幅提升。市場研究機構與投行紛紛上修金價預測，摩根大通認為2026年中金價可望突破4,000美元；滙豐則將2025年均價預估由3,015美元調升至3,215美元。

高盛更提出年底3,700美元、樂觀情境4,500美元的目標價。技術面上，金價已連破多條重要移動平均線與關鍵阻力區，且投資者情緒指標如VIX下探15.5，顯示市場風險偏好上升，同時亦可能反映出FOMO效應驅動下的避險需求共振。綜合上述，無論從基本面還是技術面，黃金皆具備持續上行的動能。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 金價 降息

