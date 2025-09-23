快訊

台指期 強勢向上攻堅

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（22）日指數持續刷新高，現貨指數漲302點，收25,880點；台指期則漲221點至25,891點，改寫歷史新高，正價差達10.4點。期貨分析師表示，可在指數震盪拉回時分批布局多單，並嚴設停損因應短線波動。

台指期昨日開高走高，在台積電上漲帶動下，再創歷史新高，逼近26,000點關卡，終場大漲221點收紅。元富期貨表示，指數持續沿5日均線緩步震盪走高，留意權值股動向，若續強將推升指數上攻，短線震盪有利多方架構延續。

籌碼面部分，三大法人賣超40.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少160口至3,739口，其中外資淨空單減少364口至17,239口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加362口至483口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，9月W4大量區買權OI落在26,100點，賣權最大OI落在25,600點 ; 月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在24,000點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.25上升至1.45。VIX指數上升0.09至19.9。外資台指期買權淨金額1.47億元 ; 賣權淨金額0.08億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期昨日在法人持續進場推升下再度展現強勢，逼近26,000大關，其中台積電（2330）股價強勢突破，再創1,295元歷史新高，成為推升大盤的最大關鍵，同時台達電也同步創高，顯示權值股的帶動效應正在持續發揮，市場資金對AI、先進製程及科技相關題材的信心仍在累積。

