快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

中光電、漢翔 押逾150天

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

上周「台北國際航太暨國防工業展」登場，廠商精銳盡出，不少產品與技術首次亮相，讓市場大為驚嘆，激勵昨（22）日開盤後，盤面軍工股紛紛強勢表態。其中，中光電（5371）亮燈鎖漲停，漢翔（2634）也大漲近半根停板，表現亮眼。

中光電在本次展覽中，集團旗下的中光電智能機器人公司，展出多款無人機及關鍵模組，展現從遠程廣域偵查到近距精準的全域制空技術，及於國防偵察與戰術應用領域的研發與量產實力。

該公司展出四大焦點機型，Seagull VTOL無人機是300公里高航程、垂直起降的廣域監偵型無人機，具備AI目標辨識與目獲精準偵蒐任務功能；Trident戰術型無人機可執行廣域和高速巡弋盤查與中程戰術滲透任務。

Hummer 2多旋翼偵察機具高便攜性，搭載AI影像追蹤、熱感測器與多鏈路抗干擾通訊，展現即時情報回傳與近程偵察能力； Dagger小型戰術機屬高效敏捷且可載重的小型無人機，具AI目標鎖定與高速穿越低空等特性，適用於短程偵蒐與場域穿梭任務。

軍工指標大廠漢翔，因應近來年全球無人機躍居主流軍事攻擊手段，首次展出「無人機反制系統」，搭載高能量雷射與高解析度相機，可即時監測、追蹤、並精準打擊範圍內各式無人機，成反制無人機的利器，躍居焦點。

權證發行商建議，若看好中光電、漢翔等「軍工概念股」後市股價表現，可選相關連結的認購權證布局。挑選標準，以價內外10%以內、剩餘天數逾五個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

無人機 中光電 漢翔

延伸閱讀

漢翔、台船等軍工概念股表現亮眼 無人機市場備受關注

雷虎無人機獲美Blue UAS認證 搶攻國內外標案

長春航展 低空經濟應用百花齊放

無人機「失去訊號」還能精準飛行！漢翔結盟美商導入革命性技術

相關新聞

台指期 強勢向上攻堅

股期雙市昨（22）日指數持續刷新高，現貨指數漲302點，收25,880點；台指期則漲221點至25,891點，改寫歷史新...

期貨商論壇／聯亞期保證金調高

臺灣期貨交易所今（23）日調高聯亞期貨契約所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，此次調高是因櫃買中心19日...

台指期 利多簇擁

台指期短線仍受惠於降息政策與科技題材支撐，資金動能雖偏審慎，但行情仍有續漲空間。期貨法人建議，操作聚焦蘋果概念股及特斯拉...

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

聯準會2025年9月首次降息，並釋出持續以「數據導向」為依歸的論述下調聯邦基金利率，市場仍預期明年初之前將再降息兩次。期...

大立光、玉晶光 四檔靚

蘋果發表iPhone 17系列後，首波銷量表現不錯，有利光學元件廠大立光（3008）、玉晶光（3406）營收，除了蘋果新...

中光電、漢翔 押逾150天

上周「台北國際航太暨國防工業展」登場，廠商精銳盡出，不少產品與技術首次亮相，讓市場大為驚嘆，激勵昨（22）日開盤後，盤面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。