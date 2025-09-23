中光電、漢翔 押逾150天

上周「台北國際航太暨國防工業展」登場，廠商精銳盡出，不少產品與技術首次亮相，讓市場大為驚嘆，激勵昨（22）日開盤後，盤面軍工股紛紛強勢表態。其中，中光電（5371）亮燈鎖漲停，漢翔（2634）也大漲近半根停板，表現亮眼。

中光電在本次展覽中，集團旗下的中光電智能機器人公司，展出多款無人機及關鍵模組，展現從遠程廣域偵查到近距精準的全域制空技術，及於國防偵察與戰術應用領域的研發與量產實力。

該公司展出四大焦點機型，Seagull VTOL無人機是300公里高航程、垂直起降的廣域監偵型無人機，具備AI目標辨識與目獲精準偵蒐任務功能；Trident戰術型無人機可執行廣域和高速巡弋盤查與中程戰術滲透任務。

Hummer 2多旋翼偵察機具高便攜性，搭載AI影像追蹤、熱感測器與多鏈路抗干擾通訊，展現即時情報回傳與近程偵察能力； Dagger小型戰術機屬高效敏捷且可載重的小型無人機，具AI目標鎖定與高速穿越低空等特性，適用於短程偵蒐與場域穿梭任務。

軍工指標大廠漢翔，因應近來年全球無人機躍居主流軍事攻擊手段，首次展出「無人機反制系統」，搭載高能量雷射與高解析度相機，可即時監測、追蹤、並精準打擊範圍內各式無人機，成反制無人機的利器，躍居焦點。

權證發行商建議，若看好中光電、漢翔等「軍工概念股」後市股價表現，可選相關連結的認購權證布局。挑選標準，以價內外10%以內、剩餘天數逾五個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。