全民權證／鈺邦 瞄準逾180天
鈺邦（6449）昨（22）日股價亮燈漲停直至收盤，受惠下半年AI與通用伺服器需求強勁，法人估計明（2026）年獲利激增逾六成，激勵股價強勢表態，相關認購權證紛紛井噴。
全球固態電容龍頭大廠鈺邦，VChip與CAP目前產能已滿載，供不應求情況將持續到年底，帶動今年獲利將較去年持續成長；明年則在產能擴充效應下，加上客戶產品規格升級，更將帶動獲利跳增。因近年來盈餘連年成長，法人給予難得一見的「強力買進」評等，激勵股價強勢表態，昨日收漲停價209元，創新高。權證發行商建議，看若好鈺邦後市表現，可選價內外5%（含）以內、距離到期日逾六個月相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
