大立光、玉晶光 四檔靚

蘋果發表iPhone 17系列後，首波銷量表現不錯，有利光學元件廠大立光（3008）、玉晶光（3406）營收，除了蘋果新機助攻，法人看好大立光跨入機器人視覺系統領域，玉晶光有頭戴裝置AR／VR以及AI眼鏡，都具備雙題材，帶動其權證也受到矚目。

根據統計，受惠iPhone 17鏡頭模組升級，大立光、玉晶光8月營收分別月增10.2%與13.2%，兩家業者都已是連續三個月呈現月增。

法人分析，由於第3季是美系新機備貨旺季，過往大立光6月到8月拉貨動能向來逐月走升，另外中國品牌手機廠近來也聚焦高階機種，為非蘋陣營出貨增添動能，帶動大立光第3季營收將呈現明顯季增。在蘋果與非蘋陣營手機鏡頭明顯升級，將推升平均單價（ASP）走升，有助大立光下半年毛利率走揚。

在關稅影響部分，由於蘋果已宣布增加對美國投資1,000億美元，使整體投資金額達到6,000億美元，換取半導體關稅的豁免，預估關稅問題對新機銷售影響有限。中長期而言，正向看待大立光將持續受惠於手機鏡頭的規格升級趨勢，以及機器人視覺鏡頭開案增加。

玉晶光除了受惠品牌廠新機上市以外，由於跨入AR／VR市場，近來AI眼鏡更是話題不斷，包括Meta、宏達電都推出新AI眼鏡，法人看好，今年是AI眼鏡元年，隨AI眼鏡銷量提升，有助玉晶光出貨。

權證發行商表示，投資人若看好大立光及玉晶光後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期四個月以上的權證介入，以小金搏大利。