聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／光寶科 兩檔火熱
光寶科（2301） 8月營收月增13%，法人看好在AI伺服器電源和BBU訂單帶旺下，雲端與AIoT事業部門營收較去年同期顯著成長，第3季營運表現將優於預期。
光寶科受惠AI伺服器需求強勁，同時高階光耦合器、新能源和工控市場也出現復甦跡象。遊戲主機電源出貨持穩，第3季營收及毛利率表現，將優於預期。因明年大型雲端服務供應商考量技術成熟安全標準且成本較低，將偏向採用400V HVDC解決方案。光寶科的400V HVDC解決方案正在開發中，明年將獲認證。權證發行商表示，看好光寶科的投資人可選價內外15%以內，逾120天期權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
