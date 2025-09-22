台指期收25,891點 盤中、收盤同創新高

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期22日開高走高，早盤以25,756點開出，盤中最高一度達25,941點，挑戰2萬6千點大關，終場收在25,891點，上漲221點，漲幅0.86%。

另外，台積電（2330）期收1,300元，上漲20元，電子期上漲1.03%，中型100期貨上漲0.68%。

美國股市三大指數上周五（19日）再度同創歷史新高，標普500指數19日上漲0.5%，那斯達克漲0.7%，道瓊工業指數上揚0.4%，全都創下歷史新高，三大指數周線均上漲超過1%。

台指期淨部位方面，三大法人19日淨多單增加589口至3,899口，其中外資淨空單減少949口至17,603口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,370口至121口。

法人指出，美國降息激勵投資信心，美股三大指數19日再創新高。同時，川普總統與大陸國家主席習近平進行重要通話，雙方在貿易、芬太尼、俄烏戰爭及TikTok協議等議題上取得進展，進一步推升市場樂觀情緒。

