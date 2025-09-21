快訊

旺宏、富喬 選逾三個月

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股近日維持高檔震盪，盤面上族群輪動快速，主要以題材個股為焦點，其中旺宏（2337）、富喬（1815）股價上揚，發行券商建議，對相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿擴大獲利空間。

記憶體市況由於AI引發主流記憶體供需失衡，現正擴散至舊世代記憶體，特別是傳統快閃記憶體（Flash），包括NOR、SLC NAND。大摩全面上調台系記憶體廠目標價，其中旺宏評等由「劣於大盤」跳升至「優於大盤」，目標價由16.5元升至29元，升幅75.7%。

旺宏對第3季營運審慎樂觀，若匯率趨穩、需求續揚，搭配產品策略調整，營收與獲利表現將優於前兩季，有機會邁向全年轉盈的關鍵拐點。

法人表示，Nor Flash供給缺口可能維持在低個位數百分比，並延續到明上半年。供給擴張將受限於後段製程，例如測試產能被重新分配至GPU，同時需求可能出現季節性回升。

富喬方面，法人看好下半年因高階玻纖新爐啟用，整體稼動率提升，並將部分產能轉至高階製程，帶動Low Dk系列占富喬電子級玻纖布產能占比達五成以上。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

