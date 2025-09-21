快訊

快訊！雙城論壇緩辦 9月不登場

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

國巨、晶技 四檔馬力夯

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股創高後呈現高檔震盪，盤面上如國巨*（2327）、晶技（3042）等被動元件相關族群逆勢收紅，成為上周五（19日）台股的亮點之一。發行券商指出，看好被動元件表現的投資人可留意相關權證的布局機會。

展望被動元件第3季營運表現，法人認為，第3季穩定度仍將優於第2季，被動元件產業庫存低，各項產業指數皆處於低檔水位，上游供應商、下游客戶、組裝廠庫存都很低。以需求角度看，僅AI伺服器領域為剛需，成長動能強勁，有望成為未來業績成長動能關鍵。其餘PC、車用、手機等消費性電子領域較受季節性跟關稅影響。

被動元件大廠國巨8月合併營收達107.59億元，為歷年最旺的8月，並且連續六個月站穩百億元大關之上，月增1%，年增4.2%；累計今年前八月合併營收達852.81億元，年增4.97%。

展望後市，國巨指出，儘管地緣政治重大不確定性仍在，惟客戶庫存已達健康水平，公司審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

石英元件大廠晶技8月營收11.46億元，月增3.1％、年減4.9％；累計今年前八月營收87.90億元，年增9.3％。8月自結損益歸屬母公司獲利2億元，年增20.5%，每股純益0.58元，累計前八月每股益4.02元。

展望未來，晶技指出，第3季業績將顯著回溫，一方面是AI需求增長，帶動高階頻率元件出貨暢旺，另一方面是美系大客戶新機上市，晶技為主力供應商，出貨動能提升。

權證發行商建議，看好國巨*、晶技的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

晶技 被動元件

延伸閱讀

美國主要夥伴最高！「這國」Q2對美出口關稅增幅大 台灣排亞洲第3

經濟日報社論／川普關稅難獲最高法院全面放行

車市大決戰 民俗月後開打

國巨、威剛 權證選逾四個月

相關新聞

台指期 短線樂觀看待

台股上周五（19日）開高走低，終場指數下跌190點，收在全日最低的25,578點；台指期下跌41點、至25,671點，正...

期貨商論壇／黃金期 當心回檔

隨聯準會將基準利率下調至4%至4.25%區間，按理應強化黃金的吸引力，但金價卻自高點回落，顯示降息循環早已提前反映，而美...

期貨商論壇／華碩期 靈活布局

台系主機板大廠華碩（2357），為全球主機板領導品牌，業務涵蓋電腦系統、主機板、顯卡等，近年積極布局AI伺服器，營收成長...

雙鴻、南電 認購聚光

雙鴻（3324）與南電（8046）因營運展望佳，法人買進意願高，因此逢低即有買盤承接，股價也因而具有波動性；權證發行商表...

國巨、晶技 四檔馬力夯

台股創高後呈現高檔震盪，盤面上如國巨*（2327）、晶技（3042）等被動元件相關族群逆勢收紅，成為上周五（19日）台股...

旺宏、富喬 選逾三個月

台股近日維持高檔震盪，盤面上族群輪動快速，主要以題材個股為焦點，其中旺宏（2337）、富喬（1815）股價上揚，發行券商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。