國巨、晶技 四檔馬力夯

台股創高後呈現高檔震盪，盤面上如國巨*（2327）、晶技（3042）等被動元件相關族群逆勢收紅，成為上周五（19日）台股的亮點之一。發行券商指出，看好被動元件表現的投資人可留意相關權證的布局機會。

展望被動元件第3季營運表現，法人認為，第3季穩定度仍將優於第2季，被動元件產業庫存低，各項產業指數皆處於低檔水位，上游供應商、下游客戶、組裝廠庫存都很低。以需求角度看，僅AI伺服器領域為剛需，成長動能強勁，有望成為未來業績成長動能關鍵。其餘PC、車用、手機等消費性電子領域較受季節性跟關稅影響。

被動元件大廠國巨8月合併營收達107.59億元，為歷年最旺的8月，並且連續六個月站穩百億元大關之上，月增1%，年增4.2%；累計今年前八月合併營收達852.81億元，年增4.97%。

展望後市，國巨指出，儘管地緣政治重大不確定性仍在，惟客戶庫存已達健康水平，公司審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

石英元件大廠晶技8月營收11.46億元，月增3.1％、年減4.9％；累計今年前八月營收87.90億元，年增9.3％。8月自結損益歸屬母公司獲利2億元，年增20.5%，每股純益0.58元，累計前八月每股益4.02元。

展望未來，晶技指出，第3季業績將顯著回溫，一方面是AI需求增長，帶動高階頻率元件出貨暢旺，另一方面是美系大客戶新機上市，晶技為主力供應商，出貨動能提升。

權證發行商建議，看好國巨*、晶技的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。