雙鴻、南電 認購聚光

雙鴻（3324）與南電（8046）因營運展望佳，法人買進意願高，因此逢低即有買盤承接，股價也因而具有波動性；權證發行商表示，可挑偏價外5%至15%的相關權證操作，爭取較大獲利空間。

雙鴻受惠於水冷板產品從GB200世代走向GB300產品應用，由於雙鴻供應GB300的水冷板產品較早取得認證，並且切入供貨CSP客戶，預期將使水冷板市占率提升到20%至25%，雖然整體放量時程會遞延至9月才開始出貨，但在GB系列伺服器供應量持續增加背景下，分歧管及水冷板出貨量同步增長，因此預期今年第3季伺服器部門營收季增逾三成。

顯卡產品方面，因新品效應趨緩，PC則受關稅影響，預期兩者出貨皆會呈現季減表現，但營運仍可望創下歷史新高。

外資摩根士丹利（大摩）指出，雙鴻受惠於AI發展暢旺，後續營運表現有望持續增溫。雙鴻伺服器業務營收貢獻預計在第3季將增加到60%，並在第4季進一步提升至70%。

此外，第3季液冷散熱的營收將超過氣冷散熱。且GB300冷板模組已於9月開始出貨，公司預期下半年將擴大在GB300冷板的供應份額，並從現有客戶開始 。連結雙鴻的相關權證包括雙鴻國泰54購02、雙鴻凱基51購06。

南電今年第3季ABF載板預估季增5%至10%， 主因400G／800G網通交換器相關需求穩定成長，訂單能見度持續提升。同時，預估自第4季開始量產出貨美系ASIC專案， 並預期2026年擴大導入更多高階AI專案 。

隨著高階產品組合比重提升，毛利率將向上提升。ABF載板稼動率下半年可望進一步改善，成為下半年營收與獲利成長主軸，隨著價格調整有望提升今年營運展望。

受原物料價格持續上漲影響，BT載板的平均報價將季增約5%至10%。在終端需求方面，DDR5記憶體需求呈現相對強勁成長，以及傳統手機旺季需求可支撐稼動率，受惠價格與稼動率雙重提升，預期BT業務在第3季有望接近滿載，有助帶動整體獲利改善。南電相關權證有南電中信53購01、南電凱基51購09。