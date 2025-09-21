快訊

快訊！雙城論壇緩辦 9月不登場

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

全民權證／華通 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

華通（2313）累計今年前八月營收474.87億元，年增2.9%。大客戶展望樂觀，估衛星板營收年增20%至30%，資料中心營收開始貢獻，包含server板、交換機、光模塊，2024年占比3%，2025年達5%以上，網通營收占比增至逾6%。

華通設立泰國子公司用於軟板相關布局，以衛星、伺服器、軟板產品為主。今年第2季產能目標月產40萬呎，至年底目標60萬呎；第2季產能利用率SMT達80%，其他產品線滿載，泰國廠生產最高階的低軌衛星產品，另有兩廠房興建中，用於生產軟板，預計明年開出。

投資人可挑選價外15%左右、操作天期120天以上的權證介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 軟板

延伸閱讀

產業追蹤／低軌衛星普及台廠不缺席 深化技術與產業能量 加速應用落地

為升航太國防展秀無人機反制系統 開發低軌衛星應用

昇陽半、台特化 權證四檔靚

權民搶百萬 掀全民運動浪潮

相關新聞

台指期 短線樂觀看待

台股上周五（19日）開高走低，終場指數下跌190點，收在全日最低的25,578點；台指期下跌41點、至25,671點，正...

期貨商論壇／黃金期 當心回檔

隨聯準會將基準利率下調至4%至4.25%區間，按理應強化黃金的吸引力，但金價卻自高點回落，顯示降息循環早已提前反映，而美...

期貨商論壇／華碩期 靈活布局

台系主機板大廠華碩（2357），為全球主機板領導品牌，業務涵蓋電腦系統、主機板、顯卡等，近年積極布局AI伺服器，營收成長...

雙鴻、南電 認購聚光

雙鴻（3324）與南電（8046）因營運展望佳，法人買進意願高，因此逢低即有買盤承接，股價也因而具有波動性；權證發行商表...

國巨、晶技 四檔馬力夯

台股創高後呈現高檔震盪，盤面上如國巨*（2327）、晶技（3042）等被動元件相關族群逆勢收紅，成為上周五（19日）台股...

旺宏、富喬 選逾三個月

台股近日維持高檔震盪，盤面上族群輪動快速，主要以題材個股為焦點，其中旺宏（2337）、富喬（1815）股價上揚，發行券商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。