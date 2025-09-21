全民權證／華通 瞄準逾120天
華通（2313）累計今年前八月營收474.87億元，年增2.9%。大客戶展望樂觀，估衛星板營收年增20%至30%，資料中心營收開始貢獻，包含server板、交換機、光模塊，2024年占比3%，2025年達5%以上，網通營收占比增至逾6%。
華通設立泰國子公司用於軟板相關布局，以衛星、伺服器、軟板產品為主。今年第2季產能目標月產40萬呎，至年底目標60萬呎；第2季產能利用率SMT達80%，其他產品線滿載，泰國廠生產最高階的低軌衛星產品，另有兩廠房興建中，用於生產軟板，預計明年開出。
投資人可挑選價外15%左右、操作天期120天以上的權證介入。（兆豐證券提供）
