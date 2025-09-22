期貨商論壇／華碩期 靈活布局

台系主機板大廠華碩（2357），為全球主機板領導品牌，業務涵蓋電腦系統、主機板、顯卡等，近年積極布局AI伺服器，營收成長動能明顯增強。該公司8月合併營收達628.1億元，創同期新高，年增9.9%、月增14.5%，顯示AI題材持續發酵。

回顧第2季，華碩的品牌營收創歷史新高，主要是受惠於搭載RTX 50新顯卡的筆電需求強勁，帶動電競筆電單季成長超過三成，優於整體PC出貨表現；同時，RTX 50系列供不應求，帶動主機板、顯卡穩居全球龍頭。第3季受惠歐美返校季與Windows 10停止支援，電競與商用電腦紛紛出現換機潮，市場法人預估，PC業務單季營收將季增7.2%至969.6億元。

伺服器方面，華碩上半年出貨GB200 NVL72予AI基建服務商Nebius，成功打入歐洲CSP市場，並拿下新一代GB300 NVL72訂單，預計今年第4季後開始供貨。此外，Nebius近日傳出奪得微軟近200億美元長約，華碩也將同步受惠。

展望後市，華碩受惠AI PC換機潮及AI伺服器出貨放量，加上新款電競掌機ROG Xbox Ally帶來的額外動能，全年營收成長可期。隨著全球雲端服務商加速建置AI基礎設施，華碩在供應鏈的角色有望更加吃重，成為台灣AI硬體布局的重要受益者之一，投資人可利用華碩期進行配置。（兆豐期貨提供）

