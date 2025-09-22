台指期 短線樂觀看待

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股上周五（19日）開高走低，終場指數下跌190點，收在全日最低的25,578點；台指期下跌41點、至25,671點，正價差為92.63點。期貨商建議，技術面上，近期台股壓縮整理後突破新高，台指期同步走高，短線仍可以樂觀看待。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加589口至3,899口，其中外資淨空單減少949口至17,603口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,370口至121口。

外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠；周選擇權方面，買賣權OI增量也差異不大，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，近期台股壓縮整理後突破新高，目前在權值股輪漲發動下，短線台股仍可以樂觀看待。元富期貨認為，台指期上周五呈開高走低格局，受惠英特爾大漲，帶動相關概念股上漲，指數開盤跳空開高，隨後在聯發科等權值下挫影響下，收斂漲幅，終場以黑K棒留下影線作收。目前指數盤中再創新高，但仍有部分獲利了結賣壓，抑制指數漲幅，短線上仍預期維持震盪走高的格局。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，9月第三周周五結算的大量區買權OI落在25,800點，賣權最大OI落在25,650點，月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在24,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.47下降至1.25，VIX指數上升0.88至19.81。

整體來看，台積電（2330）尾盤急殺不僅壓抑指數，也透露市場在26,000點關前存在強大拋售壓力，短期必須警惕多頭力道可能出現退潮跡象。

