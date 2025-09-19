美中元首通電話、三巫日報到 美股電子盤與台指期夜盤先反彈

台指期夜盤19日開盤後，在美中元首在晚間通電話、美股三巫日報到，美股電子盤由黑翻紅帶動下，以25,667點、下跌3點開出後，雖一度下殺至25,642點，但隨即跟進美股電子盤漲勢，行情由黑翻紅，在晚間9點左右，夜盤指數在25,720點、約上漲50點附近遊走。

美國總統川普與中國國家主席習近平預定在今日晚間通電話，市場傳出是美東時間周五上午9點（台灣時間晚上9點），但央視已在晚間8點發布美中元首通電話一事，但並未發布通話內容，市場也在靜待有進一步消息傳出；另外，19日為史上最大規模的「三巫日」，包括股指期貨、股指選擇權和個股選擇權，這三個合約將同時到期的結算日，外界粗估，此次結算規模將超過5兆美元，另外，也有機構預估結算規模將超過6兆美元，預期美股今日波動將加劇，也將左右台指期夜盤走勢。

其中，台積電在夜盤交易9點時，在1,280元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.3%，半導體期反彈0.1%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股19日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌190點，收25,578點，其中，外資現貨賣超157.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少949口至17,603口；投信賣超11.2億元，自營商買超54.1億元，三大法合計賣超114.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，19日台股續創歷史新高，但走勢卻開高走低，並以當日最低點作收，最後收盤雖力守5日均線，不過，成交量爆出近6,000億元大量，而且盤面漲跌個股各半，顯示大盤逼近26,000點附近，市場對短線後市看法開始呈現多空看法分歧，因此，若接下來大盤收跌失守5日均線，走勢將步入高檔震盪整理，下檔恐將回測10日均線，若能收漲守住5日均線，短線仍有機會再向26,000挑戰。