10月電子期跌　金融期漲

中央社／ 台北19日電

台北股市今天下跌190.99點，收25578.37點。10月電子期收1494.75點，下跌6.55點，正價差7.26點；10月金融期收2200.4點，上漲2.4點，逆價差4.78點。

10月電子期以1494.75點作收，下跌6.55點，成交520口。11月電子期以1496.6點作收，下跌3.9點，成交1口。

電子現貨以1487.49點作收，下跌15.34點；10月電子期貨與現貨相較，正價差7.26點。

10月金融期以2200.4點作收，上漲2.4點，成交256口。

金融現貨以2205.18點作收，上漲4.3點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差4.78點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期

