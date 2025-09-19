台指期震盪 終場收在25,671點、小跌41點
台指期19日震盪，跌幅與現貨相比較少，早盤以25,850點開出，盤中於平盤附近震盪，尾盤在上方賣壓下，終場收黑在25,671點，下跌41點，漲幅0.16%。
另外，台積電期收1275元，下跌10元，電子期下跌0.44%，中型100期貨下跌0.14%。
道瓊工業指數上漲124.10點，或0.27%，至46,142.42點；標普500指數上漲31.61點，或0.48%，至6,631.96點；那斯達克指數上漲209.40點，或0.94%，至22,470.73點，三大指數齊創新高。
台指期淨部位方面，三大法人18日淨多單增加208口至3,310口，其中外資淨空單減少310口至18,552口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,882口至1,491口。
法人指出，Fed如預期降息1碼且點陣圖透露年底前將降息3碼，有助刺激年底消費旺季買氣加溫，加上英國版星際之門啟動1.3兆元投資計畫，有利提高市場風險偏好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言