台指期震盪 終場收在25,671點、小跌41點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期終場收黑在25,671點，下跌41點，漲幅0.16%。記者余承翰攝影／聯合報系資料照片
台指期19日震盪，跌幅與現貨相比較少，早盤以25,850點開出，盤中於平盤附近震盪，尾盤在上方賣壓下，終場收黑在25,671點，下跌41點，漲幅0.16%。

另外，台積電期收1275元，下跌10元，電子期下跌0.44%，中型100期貨下跌0.14%。

道瓊工業指數上漲124.10點，或0.27%，至46,142.42點；標普500指數上漲31.61點，或0.48%，至6,631.96點；那斯達克指數上漲209.40點，或0.94%，至22,470.73點，三大指數齊創新高。

台指期淨部位方面，三大法人18日淨多單增加208口至3,310口，其中外資淨空單減少310口至18,552口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,882口至1,491口。

法人指出，Fed如預期降息1碼且點陣圖透露年底前將降息3碼，有助刺激年底消費旺季買氣加溫，加上英國版星際之門啟動1.3兆元投資計畫，有利提高市場風險偏好。

