輝達投資英特爾添變數？台指期夜盤衝高後急殺、高低差218點

台指期夜盤18日以25,707點開低，盤中走勢一度最高推升至25,888點再刷新高，未料輝達（NVIDIA）同意投資英特爾（Intel）消息一出，台指期造成盤中震盪下殺，最低達25,670點，高低點落差達218點。截至晚間8點15分，台指期夜盤報25,692點、小跌20點、跌幅0.07%，暫時守穩25,600點。

根據彭博資訊報導，輝達同意投資英特爾50億美元，兩者將共同設計個人電腦（PC）和資料中心晶片。輝達將以每股23.28美元的價格購入英特爾的普通股，持股不到英特爾5%。

綜合元富、永豐期貨表示，美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，並暗示今年仍有機會進一步降息，利多激勵市場情緒。不過這一波大漲超過千點其實早已提前反映聯準會降息的利多，真正會議宣布降息一碼後市場只是順勢再往上推，結果不僅指數創高，台積電更收盤再創歷史新高，權值股帶動氣氛使得行情顯得格外強勢。

另外，需要留意的是，背後本質仍是資金情緒堆疊而非基本面驅動，因為企業獲利尚未同步改善，經濟數據也沒有出現明顯加速，顯然只是政策預期的行情延伸。

當漲勢集中在台積電等少數領頭羊時，結構性風險更高，若後續出現任何利空例如通膨壓力再起、就業數據走弱、或外資資金流動反轉，市場就極可能以修正方式重新平衡，因此雖然指數與權值股寫下歷史紀錄，但短線追價風險大於機會，投資人應理解這是一波預期先行透支的漲勢，而非全面基本面支撐的多頭。