全民權證／全新 選價內外5%

全新（2455）受惠高盛預估其第3、4季營收將連續呈現二位數成長，加上未來營運成長超越預期，因此上調目標價至212元，激勵昨（18）日股價強勢表態，盤中一度衝上170元，終場漲4元、收164.5元，創本波反彈新高。

高盛指出，展望未來數月，全新由於受惠矽光子需求強勁，加上微電子領域需求暢旺，帶動單月營收表現將逐月成長至12月，推升2025年第3季、第4季營收季增分別達22%、27%，連續呈現二位數成長。

高盛上調全新2026至2028年淨利預估2%、2%、1%，給予「買進」評等、目標價由186元上調至212元。權證發行商建議，看好全新後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）

