全民權證／華邦電 兩檔風光

華邦電（2344）昨（18）日股價開高走高，收上漲停價32.3元，重返30元之上，創下近三年新高，成交量達446,562張，高居全市場第一大量；籌碼面，三大法人連續三個交易日買超，合計買超近20萬張。

華邦電8月合併營收為70.13億元，月增2.56%，年增0.21%；累計前八月合併營收548.61億元，年減1.48%。根據摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「記憶體產業」報告中指出，由AI所引發的主流記憶體供需失衡，將導致記憶體出現缺貨情勢，因此，大幅調升包括華邦電等台系供應鏈在內的目標價。

權證發行商建議，看好華邦電後市股價表現的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波偏多行情。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。