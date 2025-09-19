全民權證／川湖 瞄準逾120天

川湖（2059）受惠AI伺服器強勁成長趨勢，身為AI伺服器供應鏈關鍵零組件導軌龍頭廠，法人看好川湖產業地位穩固，產品議價能力強，將推升營收及毛利率持續成長。

根據統計，川湖第2季營收續創歷史新高，毛利率達77.5%，也締歷史新猷。法人分析，川湖因持續透過工廠自動化提升效率，加上具經濟規模與優化產品組合，挹注毛利率成長。需求面上，不管是AI或通用伺服器的需求都很強勁，另外也逐步開發刀鋒式設計相關產品，以滿足更多導軌訂單。因應關稅戰，川湖也已在美國設廠，預期明年上半年小批量生產。

權證發行商表示，看好川湖的投資人可挑選價內外10%以內，120天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）

